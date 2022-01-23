В Словакии продолжается чемпионат Европы по гандболу. Сегодня, 23 января, сборная России играет с Польшей в рамках основного раунда турнира. Встреча проходит на «Зимнем стадионе Ондрея Непелы» в Братиславе.

Россияне проигрывают после первого тайма встречи (13:12).

Четыре гола за сборную России забил Сергей Косоротов. Три – Дмитрий Житников. Также по голу на счету Андреева, Ермакова, Корнева, Санталова и Шишкарева.

Сборная России идет на пятом месте в турнирной таблице основного раунда розыгрыша чемпионата Европы. Польша замыкает рейтинг. В плей-офф пробьются две лучшие команды группы. За выход в финальную часть с россиянами также борются Испания, Норвегия, Швеция и Германия.

Ранее сборная России проиграла Швеции и Испании.