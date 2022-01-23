Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала итоги масс-старта в рамках седьмого этапа Кубка мира в Антхольце (Италия).

«На самом деле, я довольна стрельбой своей сегодняшней, потому что, как мы помним, у меня были небольшие проблемы. Сегодня я старалась максимально аккуратно стрелять. На последнем рубеже было максимально тяжело, я не могла никак собраться. Меня прям колбасило«, – заявила Резцова в эфире «Матч ТВ».

Резцова рассказала, что планировала оторваться от соперниц на последнем круге, чтобы гарантировать себе четвертое место. Ей не хватило сил.

«Тело сказало мне: «Остановись, женщина», – рассказала Резцова.

Масс-старт в Антхольце – финальная гонка перед Олимпийскими играми в Пекине. Соревнования в Китае пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.