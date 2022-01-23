Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал результаты масс-старта на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Биатлонистки пробежали гонку сегодня, 23 января.

«Хорошая гонка, удалась. Резцовой чуть не хватило. Нигматуллина немного не зацепилась за «цветы», в минуте ногами – неплохо. Что будем делать дальше? План есть, что-нибудь придумаем«, – заявил Шашилов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, лучшей из россиянок стала Кристина Резцова. Она заняла четвертое место. Ульяна Нигматуллина стала восьмой.

Масс-старт выиграла итальянка Доротея Вирер. Второе место заняла представительница Белоруссии Динара Алимбекова. Тройку призеров замкнула Анаис Шевалье-Буше из Франции.

Следующим официальным стартом для биатлонистов станут Олимпийские игры в Пекине. Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.