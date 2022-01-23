Российская биатлонистка Кристина Резцова пробилась в масс-старт на Олимпийских играх в Пекине. Спорстменка выполнила критерии отбора, попав в топ-15 общего зачета Кубка мира.

Напомним, сегодня, 23 января, прошла заключительная гонка перед Олимпийскими играми в Пекине. Биатлонистки приняли участие в масс-старте. Резцова пришла к финишу четвертой. По итогам масс-старта Кристина заняла 13-е место в общем зачете Кубка мира.

По правилам, в масс-старт на Играх проходят призеры спринта, пасьюта и индивидуальной гонки на Олимпиаде. Далее места в стартовом протоколе занимают 15 лучших биатлонистов зачета Кубка мира в этом виде. Остальные спортсмены добираются по количеству накопленных очков на текущих Играх. Каждая страна может заявить максимум четырех биатлонистов на масс-старт.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.