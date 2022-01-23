Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с вероятным продлением контракта защитника Ярослава Ракицкого.

«Зенит» делает предложение Ракицкому о продлении контракта«, – цитирует Медведева Bobsoccer.ru.

Ранее агент футболиста заявил, что Ярослав пока не получал от «Зенита» предложений о продлении соглашения. По словам представителя, Ракицкий в ближайшее время может перейти в другой клуб.

Ярослав Ракицкий – лидер Российской Премьер-Лиги по количеству длинных передач (135). 56 процентов из них были точными.

Ракицкий перешел в «Зенит» из «Шахтера» (Донецк) в январе 2019 года. Он провел 107 матчей в составе сине-бело-голубых. в активе Ярослава 7 голов и 11 результативных передач.