В Словакии продолжается чемпионат Европы по гандболу. Сегодня, 23 января, сборная России встречалась с Польшей в рамках основного раунда отборочного турнира. Матч прошел в Братиславе на «Зимнем стадионе Ондрея Непелы» и завершился со счетом 29:29.

Матч прошел на равных. Соперники моментально отвечали на голы друг друга. В итоге встреча завершилась вничью. Россияне лишились шансов на выход в плей-офф.

Ранее сборная России выиграла три подряд матча предварительного турнира у Литвы (29:27), Норвегии (22:23) и Словакии (27:36), Затем россияне проиграли Швеции (23:29) и Испании (25:26) в основном раунде отбора.

Для выхода в плей-офф турнира сборная России должна была занять первые два места в группе с Испанией, Норвегией, Швецией, Германией и Польшей. На данный момент россияне идут на четвертом месте, уступая лидеру – Испании, 3 очка.