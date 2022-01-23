Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев завтра, 24 января, сыграет за выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии. Встреча начнется около 6:00 по московскому времени.

Даниил Медведев проведет матч с 70-м номером рейтинга Максимом Кресси. Теннисист представляет США.

В 1/16 финала Медведев выбил из борьбы голландца Ван де Зандшульпа. Встреча завершилась со счетом 4:6, 4:6, 2:6.

В 1/32 финала Даниил обыграл Ника Кирьоса (7:6, 6:4, 4:6, 6:2).

Даниил Медведев – единственный из россиян, оставшийся на Australian Open. В прошлом году он проиграл в финале престижного турнира сербу Новаку Джоковичу. В этом году первая ракетка мира не принимает участия в Открытом чемпионате Австралии из-за проблем с визой.