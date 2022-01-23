Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов приехал в расположение национальной команды в Новогорск. Об этом, со ссылкой на наставника, сообщает «Чемпионат».

Напомним, ранее Жамнов сдал положительный тест на коронавирус. Он не принимал участия в подготовке российской команды к Олимпийским играм в Пекине, так как находился на карантине.

Ранее стало известно, что сегодня, 23 января, станет известен окончательный состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры в Пекине. В него войдут 25 человек.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Хоккеисты начнут соревнования в среду, 9 февраля. В этот день сборная России сыграет с Швейцарией. Начало матча – в 11:40 по московскому времени.