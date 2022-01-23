Форвард московского ЦСКА и сборной России Сергей Плотников уехал с базы национальной команды в Новогорске из-за положительного теста на коронавирус. Об этом сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Источник сообщает, что Плотников не потерял всех шансов на попадание в основной состав сборной России на Олимпиаду в Пекине. Имена хоккеистов, которые отправятся в Китай, будут станут известны сегодня, 24 января.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Плотников сыграл в 43 матчах за ЦСКА. Он набрал 27 (16+11) очков.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Российские хоккеисты начнут борьбу 9 февраля. В этот день подопечные Алексея Жамнова встретятся с Швейцарией. Матч начнется в 11:40 по московскому времени.