Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, почему членов национальной команды не отпустят домой со сборов перед Олимпийскими играми в Пекине.

«Если сейчас подхватить вирус, для спортсменов это будет сродни катастрофе. Во-первых, они в таком случае должны 10 дней находиться в этой стране, а второе – это 21-дневный карантин. Поэтому данное решение было оправдано с точки зрения ковидной ситуации в мире«, – заявил Бородавко в эфире «Матч ТВ».

Старший тренер сборной России считает, что спортсмены не должны подвергать себя такому риску. Они долго готовились к Олимпиаде.

Ранее стали известны имена российских лыжников, которые поедут на Игры. В их число вошли Большунов, Устюгов, Терентьев, Непряева, Ступак, Сорина и другие.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.