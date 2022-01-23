Украинский тренер Андрей Шевченко согласился стать главным тренером сборной Польши. Об этом сообщает телеграм-канал vZbirna.

По данным источника, руководство Польского футбольного союза и Шевченко согласовали все нюансы контракта. Специалист будет получат 2,5 миллиона евро в год. Выплата части этой суммы ляжет на плечи спонсоров. Теперь Шевченко нужно согласовать условия расторжения контракта с «Дженоа».

45-летний специалист остался на контракте в клубе из Италии после увольнения. Под руководством Шевченко «Дженоа» сыграла 11 матчей. В одном из них футболисты победили, три раза сыграли вничью и семь раз потерпели поражение.

Сборная Польши – соперник национальной команды России по первому полуфинальному стыковому матчу за выход на чемпионат мира 2022 года. Матч состоится 24 марта на арене «Лужники».