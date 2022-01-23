Защитник сборной России Никита Нестеров поделился деталями подготовки команды к Олимпийским играм в Пекине.

«Достаточно тяжелые тренировки, рабочий процесс идет: с утра – зал, вечером – лед. Два раза в день тренируемся. Работаем, усердно готовимся», – цитирует Нестерова пресс-служба Федерации хоккея России.

Нестеров добавил, что хоккеисты успевают только поесть, поспать, отдохнуть и провести восстановительные мероприятия.

Никита считает такой режим дня нормальным. Вся команда под нагрузкой. Хоккеисты готовятся к Олимпиаде.

Сборная России по хоккею проведет первый матч на Олимпийских играх в Пекине 9 февраля. Россияне встретятся с национальной командой Швейцарии. 11 февраля подопечные Алексея Жамнова сыграют с Данией, 12 февраля – с Чехией.