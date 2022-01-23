Немецкий тренер Велимир Петкович продолжит работать со сборной России по гандболу после чемпионата Европы.

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев заявил, что выступление команды на чемпионате Европы оставило приятное впечатление. Ему не стыдно за мужскую сборную.

«Нет никаких сомнений в компетенции Велимира, в его желании работать. Очевидно, что он умеет поднимать ребят на баррикады, выжимать из команды все. Я вижу взаимное доверие, это дорогого стоит», – цитирует Шишкарева ТАСС.

Напомним, сегодня, 23 января, российские гандболисты сыграли вничью с Польшей в матче основного раунда чемпионата Европы. Сборная России лишилась шансов на выход в полуфинал турнира.

На прошлом чемпионате Европы по гандболу россияне заняли 22-е место.