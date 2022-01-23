Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о вероятном переводе в его команду форварда основного состава сине-бело-голубых Сердара Азмуна.

«Впервые слышу об этом. Позвоните Богдановичу. Мне он пока ничего не говорил по этому поводу. Возможно ли это? Не знаю…но с «Зенитом-2» и Кокорин тренировался, и многие другие«, – цитирует Радимова Legalbet.

Тренер дубля добавил, что иностранцы не могут играть в ФНЛ-2.

Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» планирует наказать Сердара Азмуна за нарушение медицинского регламента. Он покинул расположение отеля «Зенита» для подписания контракта с «Байером». Иранцу грозит крупный штраф и перевод в дубль.

Сердар Азмун подписал контракт с «Байером» до 2027 года. Переехать в Германию футболист сможет только летом 2022 года по окончании срока действия соглашения с «Зенитом».