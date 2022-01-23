Бывший хоккеист, чемпион мира и Европы Павел Буре сменит на посту президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. Об этом сообщает Metaratings.

Владислав Третьяк стал президентом ФХР в 2006 году. В апреле 2022 году легендарному хоккейному вратарю исполнится 70 лет. По информации источника, после юбилея он передаст полномочия Буре.

Во время правления Владислава Третьяка сборная России выиграла Олимпийские игры 2018 года в Пхенхчане. Также национальная команда четыре раза становилась чемпионом мира (2008, 2009, 2012 и 2014), два раза завоевывала серебро турнира (2010, 2015) и четыре раза становилась бронзовым призером (2007, 2016, 2017 и 2019).

В сентябре 2021 года Павел Буре был избран членом Совета ИИХФ.

Сборная России примет участие в Олимпийских играх в Пекине. Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.