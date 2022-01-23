Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов высказался о подписании нового контракта с красно-белыми.

Игнатов рад, что руководство команды рассчитывает на него. Он постарается добиться высоких результатов с командой.

«Будем работать и прогрессировать, чтобы помогать команде. Дай бог, чтобы в ближайшее время выиграли чемпионат. У нас хорошая молодая команда собралась с опытными футболистами. Все в наших руках«, – заявил Игнатов на клубном YouTube-канале.

Игнатов рассказал, что ему нравится работать с Паоло Ваноли. Ему нравятся нагрузки и работа с мячом. Михаил добавил, что новички «Спартака» достаточно быстро освоились.

Игнатов дебютировал за красно-белых в сентябре 2018 года. Он сыграл в 38 матчах за «Спартак».