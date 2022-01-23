Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о матче с «Аризоной Койотс» (7:3) и рассказал как чувствует себя после перенесенного коронавируса.

Панарин считает, что начало матча с «Аризоной» получилось нервным. Он рад, что команда смогла переломить ход матча. Гол с меньшинстве был очень важен. Он стал ключевым эпизодом.

Российский форвард отметил Криса Крайдера. Он считает, что нападающий хорошо играет перед вратарем.

«Выход из ковид-протокола? Я себя с первого же матча чувствовал хорошо. Даже удивлен, честно. Не устаю, так что готов больше играть«, – цитирует Панарина пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

«Нью-Йорк Рейнджерс» идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции.