Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказал свое мнение об окончательном составе сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

«Мне без разницы, кого не взяли на Олимпиаду. Тренер должен определять тот состав, который видит для достижения цели и задачи«, – цитирует Фетисова «Чемпионат».

Экс-хоккеист добавил, что он является человеком, который сам играл и тренировал. Он понимает, какую ответственность взял на себя тренерский штаб сборной России. Фетисов считает, что наставники знают, для каких целей выбрали одних хоккеистов и оставили вне заявки других.

Фетисов пожелал удачи сборной России. Он будет болеть за хоккеистов на Олимпиаде.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.