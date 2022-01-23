Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов высказался об итоговом составе команды на Олимпийские игры в Пекине.

«Бурдасова нет, Кадейкин и Кузьменко в запасе. Почему такое решение? Ставка делается на всех. Вы сами прекрасно понимаете, что в связи с ситуацией все может произойти в любой момент. Нам нужно было сохранить баланс», – цитирует Жамнова «Чемпионат».

Главный тренер сборной России добавил, что нужно рассчитывать на всех 31 человек. Спортсмены будут готовиться к Олимпийским играм на базе в Новогорске.

Жамнов заявил, что коронавирус не сильно повлиял на заявку национальной команды. Тренеры и медицинский штаб будут следить за игроками.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.