Сборная России завоевала серебро в мужской эстафете, Овечкин забил два гола в матче с «Оттавой», российские гандболисты не смогли пробиться в плей-офф чемпионата Европы, стал известен окончательный состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры – самые интересные новости 23 января в традиционном дайджесте от NVsport.

Россия взяла серебро в мужской эстафете благодаря рывку Латыпова, Норвегия — первая

Сборная Норвегии по биатлону выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия). Сборная России заняла второе место с отставанием почти в две минуты. В составе квартета выступили Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Стал известен состав сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине

Тренерский штаб национальной команды назвал имена российских хоккеистов, которые поедут на Игры в Китай. В число лучших вошли 37 спортсменов: 31 игрок основного состава и 6 запасных.

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» одержать волевую победу над «Оттавой»

Александр Овечкин оформил дубль в матче с «Оттавой» за восемь минут. Россиянин забросил на 42-й минуте с передачи Евгения Кузнецова. Пас Никласа Бэкстрема на 50-й минуте позволил Александру забить второй гол.

Сборная России сыграла с Польшей вничью на ЧЕ по гандболу и лишилась шансов на выход в плей-офф

Встреча завершилась со счетом 29:29. Россияне не смогли пробиться в плей-офф чемпионата Европы. Для выхода в финальную часть турнира команда должна была занимать первые два места в группе с Испанией, Норвегией, Швецией, Германией и Польшей.