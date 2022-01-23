Немецкий «Байер» не хочет выкупать иранского форварда «Зенита» Сердара Азмуна зимой. Об этом сообщает Kicker.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Азмун перейдет в немецкий клуб на правах свободного агента летом 2022 года.

«Байер» планировал подписать Сердара зимой, но «Зенит» требует за иранского форварда около 10 миллионов евро. Руководство клуба из Германии не хочет платить такие деньги за игрока, который присоединится к команде через полгода. «Байер» готов отдать за Азмуна около 5 миллионов евро.

В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи за «Зенит». Контракт Сердара с российским клубом истекает в конце сезона. Форвард играет за команду из Санкт-Петербурга с января 2019 года.