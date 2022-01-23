Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал, почему не вызвал Матвея Мичкова в состав национальной команды на Олимпийские игры в Пекине.

«Почему не вызвали Матвея Мичкова? Если можно было иметь окончательный список в 30 игроков, у него был бы шанс. Парень талантливый, вся жизнь у него впереди, большое будущее. Думаю, сейчас его неправильно было бы вызвать. С этой пандемией…» – цитирует Жамнова «Чемпионат».

Главный тренер сборной России считает, что жизнь после Олимпиады будет продолжаться. У Мичкова будет шанс выступить на Олимпийских играх.

Напомним, сегодня, 23 января, тренерский штаб сборной России обьявил состав на главный турнир четырехлетия.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.