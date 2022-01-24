Очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Оттаву Сенаторз», завершен. Встреча проходила в Коламбусе и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

В составе «Оттавы» забили российский форвард Артем Зуб и Тим Штюцле.

За «Коламбус» забил Шон Курали.

Еще один россиянин – Егор Чинахов, не отметился результативными действиями. Владислав Гавриков также не смог набрать очков.

«Оттава» прервала серию из трех поражений подряд.

«Коламбус» проиграл третий из четырех последних матчей.

В следующем матче «Оттава» встретится с «Баффало Сэйбрз. «Коламбус» сыграет с «Калгари Флэймз». Планируется, что хоккеисты сыграют 26 и 27 января соответственно.