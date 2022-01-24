Белорусский биатлонист Никита Лобастов прокомментировал выступление в эстафете на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце и рассказал об инциденте с россиянином Антоном Бабиковым.

Лобастов огорчен тем, что потратил три патрона, чтобы закрыть одну мишень. У него редко получается закрыть крайний правый глазок, он считает его заколдованным. Пока Никита не знает, в чем в этот раз была ошибка.

«Касательно инцидента с Бабиковым. Общались после финиша и Антон стал, как говорится, немного наезжать. Дескать, он упал, ибо криво поставил лыжу, боясь сломать мою палку. Но это гонка. Много он там не потерял«, – цитирует Лобастова телеграм-канал «Референт Рая».

Напомним, эстафету выиграла сборная Норвегии. Россияне заняли второе место, Германия замкнула тройку призеров. Сборная Белоруссии стала двенадцатой.