Один из биатлонистов сборной Финляндии сдал положительный тест на коронавирус. Пока IBU не раскрыл имя спортсмена. На данный момент есть информация, что это не Мари Эдер и не Теро Сеппяля. Оба биатлониста пробежали воскресные гонки, а то время как инфицированный атлет был изолирован от команды.

«Мы не будем комментировать возникшую в команде ситуацию до тех пор, пока не получим официальное постановление IBU«, – цитирует главного тренера сборной Финляндии по биатлону IS.

По данным источника, ПЦР-тест Олли Хииденсало также показал отрицательный результат.

С 4 по 20 февраля в Пекине пройдут Олимпийские игры. Биатлонисты начнут выступления 5 февраля. В этот день состоится смешанная эстафета. Национальная команда Финляндии отправится в Китай в среду, 26 января.