Сербский форвард казанского «Рубина» Джордже Деспотович заинтересовал сразу несколько клубов после информации о переводе в дубль. Об этом сообщает Arena Sport.

Больше всех Деспотовичем интересуется сербская «Црвена Звезда». В клубе видят в Джордже замену 21-летнему форварду Марко Лазетичу, который близок к переходу в «Милан». «Црвена Звезда» уже начала переговоры с представителем Деспотовича, но в последнее время конкуренцию команде пытается навязать московский ЦСКА. Армейцы предлагают сербу зарплату в два раза больше.

Ранее Деспотович получил предложение от грозненского «Ахмата». Также к Джордже проявляют интерес клубы Турции.

29-летний сербский футболист пришел в «Рубин» из «Оренбурга» летом 2020 года. За клуб из Казани Деспотович провел 36 матчей. Он забил 15 мячей и отдал 5 результативных передач.