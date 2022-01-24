Завершился очередной игровой день в Национальной хоккейной лиге. Сегодня. 23 января, было прошли четыре матча.

В первом «Коламбус» уступил «Оттаве» со счетом 1:2. Первую шайбу в матче забросил российский защитник Артем Зуб. Также за «Оттаву» отличился Тим Штюцле. За «Коламбус» забил Шон Курали.

Во втором матче «Нью-Джерси» принимал «Лос-Анджелес». Встреча завершилась со счетом 2:3. За хозяев дубль оформил Йеспер Братт. За гостей забивали Алекс Аяфалло, Виктонхлр Арвидссон и Карл Грундстрем.

«Сиэтл» обыграл «Флориду» со счетом 5:3. В составе «Кракен» отличились Маркус Йозанссон, Янни Гурд, Колин Блэквелл, Мейсон Аплтон и Калле Ярнкрок. За «Флориду» забивали Энтони Даклер, Джонатан Юбердо и Александр Барков.

«Ванкувер» проиграл «Сент-Луису» со счетом 1:3. Единственную шайбу за «Кэнакс» забросил Таннер Пирсон. В составе победителей отличились Джастин Фолк, Брэйден Шенн и Джордан Кайру. Две голевые передачи в матче отдал россиянин Владимир Тарасенко.