Российская теннисистка Вера Звонарева и представительница Словакии Виктория Кузьмова не смогли пробиться 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.

Во встрече 1/8 финала теннисистки проиграли японкам Суко Аояме и Эне Шибахаре со счетом 6:1, 5:7, 3:6. Матч длился 2 часа 10 минут.

Соперницы совершили по шесть двойных ошибок. Звонарева и Кузьмова реализовали пять из девяти брейк-пойнтов. Аояме и Шабахаре – пять из двенадцати.

В четвертьфинале Аояма и Шибахара встретятся с Петрой Мартич из Хорватии и Шелби Роджерс из США.

Женский парный турнир Australian Open проходит с 19 по 28 января 2022 года. Теннисисты играют в Мельбурне. Призовой фонд соревнований составляет 54 731 262 долларов.