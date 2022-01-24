В Мельбурне продолжается Открытый чемпионат Австралии по теннису. Сегодня, 24 января, вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев встречался с американцем Максимом Кресси в рамках 1/8 финала турнира.

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:7, 7:6: 5:7 в пользу Даниила Медведева.

Кресси 18 раз навылет, Медведев – 15. Американец совершил 16 двойных ошибок, россиянин – 4.

Медведев встретится в 1/4 финала с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом – победителем матча с хорватским теннисистом Марином Чиличем.

Australian Open завершится 30 января. Призовой фонд турнира составляет 54 731 262 доллара. Действующим победителем соревнований является сербский теннисист Новак Джокович. Он не смог принять участие в Открытом чемпионате Австралии 2022 года из-за проблем с медотводом от вакцинации против коронавируса.