ФК «Барселона» оказался в гостях у «Алавеса» и одержал победу в напряженном матче. Гол удалось засчитать после просмотра записи.

Встреча состоялась на стадионе «Мендисорроса» в Витории, спортсмены двух испанских клубов сражались за победу в ночь с 23 на 24 января в рамках 22-го тура чемпионата Испании по футболу 2021-2022.

На таком эмоциональном матче за правилами следила бригада арбитров под руководством Хорхе Фигероа Васкеса. Ему ассистировали Гвадалупе Поррас Аюсо и Альваро Ерай Карреньо Кабрера, резервным рефери был Пабло Моралес.

Теперь непосредственно о встрече в рамках испанской Примеры. Игра проходила довольно напряженно для обеих команд — ни одного мяча не было забито за 86 минут матча. И только на 87-й минуте отличился 24-летний полузащитник Френки де Йонг. Футболист отправил мяч в ворота соперников после голевой передачи 21-летнего Феррана Торреса.

Единственный за эту игру мяч был забит почти в самом конце встречи, но только после просмотра VAR (относительно новой системы видеопомощи рефери) гол засчитали. Таким образом, сине-гранатовые буквально вырвали победу на выездном матче, который завершился со счетом 1:0, и получили три очка.

В турнирной таблице Ла Лиги «Барса» сейчас располагается на пятой строчке, набрав за 21 сыгранный матч 35 очков. «Алавес» заметно отстает от соперника — 17 очков позволяют клубу занимать 19-е место в этом списке. Лидером является «Реал Мадрид», который за 22 игры успел завоевать 50 очков.

К слову, о лидерах: последняя встреча футболистов проходила дома 23 января с «Эльче». Большую часть времени гости вели со счетом 2:0 — первый гол был забит в ворота «Реала» на 42-й минуте, следующий — на 76-й.

Однако разъяренные хозяева поля исправили ситуацию на последних минутах игры — Лука Модрич забил пенальти на 82-й минуте, догнать гостей удалось Эдеру Милитао на 92-й минуте. В итоге встреча завершилась ничьей со счетом 2:2.