Фанаты «Спартака» объявили о бойкоте всех матчей команды. Он продлится до отмены закона о введении паспорта болельщика (Fan ID).

«Мы едины в своей позиции – мы отказываемся принимать навязываемые нам правила, паспорта, идентификаторы и закон о Fan ID. Заявляем о своем решении бойкотировать матчи РПЛ, Кубка России по футболу, домашних еврокубковых игр и отказываемся от посещения иных соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщиков«, – содержится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале «Фратрии».

Фанаты не перестанут поддерживать «Спартак» всеми возможными способами, кроме посещения матчей. Болельщики считают, что система не остановится на фанатах, а распространится на всех любителей футбола. .