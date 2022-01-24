Когда на пост главного тренера сборной России по хоккею был назначен Алексей Жамнов, многие были удивлены выбору этой фигуры и изначально считали её несамостоятельной. Но надежда, что в ФХР знают что-то, о чём не в курсе обычные фанаты, всё ещё была жива. Мы надеялись, что тренерский штаб сборной не окажется под влиянием клубных руководителей и продавит в состав сильнейших игроков.

После оглашения расширенной заявки надежда стала призрачной, а накануне, когда был назван окончательный состав, растаяла окончательно.

Не секрет, что сейчас в сборной России рулит «клан ЦСКА». Игорь Есмантович выступает в роли советника национальной команды. Но так неприкрыто определять состав по клубным предпочтениям – это по меньшей мере некрасиво.

Вопросы возникали ещё при оглашении расширенного состава, в который не попал MVP Кубка Гагарина-2021 Сергей Толчинский. Форвард «Авангарда» после выигрыша трофея поскандировал с фанатами нецензурную кричалку в адрес ЦСКА, и, по мнению фанатов, именно это могло повлиять на его место в составе сборной.

Но отсутствие в составе Андрея Кузьменко из СКА не объяснить даже влиянием Москвы. Его вообще ничем не объяснить. Второй бомбардир КХЛ едет в Пекин только в качестве запасного, потому что… Непонятно, почему.

Невызов другого питерского армейца Антона Бурдасова Жамнов объяснил, что сборной нужен баланс звеньев. А тем временем форвард, называвший ЦСКА темницей, кажется, всё понимает. По крайней мере, он выложил в инстаграме кусок YouTube-шоу «Что было дальше?» со словами «Мы поняли, все поняли, я думаю. Ну, ты понял? Я понял. Все, давай, я погнал».

Матвея Мичкова, способного удивить соперника нестандартной игрой, не было даже в расширенной заявке.

«На данный момент было бы неправильно его вызывать. Если бы не пандемия, он был бы на сборах, окунулся в атмосферу. Но сейчас другая ситуация, и решили его не вызывать», — пояснил Жамнов.

Интересно, если бы в названии клуба Мичкова к «СКА» была добавлена ещё одна буква в начале, у него бы было больше шансов попасть в сборную?

Сергей Андронов и Павел Карнаухов как бы говорят: да. В России сейчас кризис центрфорвардов, и до демарша НХЛ фанаты молились на выздоровление Малкина и решение вопроса с дисквалификацией Кузнецова. Первое случилось, второе нет, но в итоге бессмысленно сейчас обсуждать, помог бы Евгений нашей сборной на Олимпиаде, потому что Национальная хоккейная лига закрыла путь своим игрокам в Пекин.

С Андроновым и Карнауховым ситуация была бы попроще, если бы в сборную попал Александр Кадейкин из «Салавата Юлаева». Это российский центрфорвард первого звена, что большая редкость для КХЛ. А по показателю полезности он вообще лучший из российских форвардов.

Вопросы по попаданию в состав есть почти ко всем игрокам ЦСКА, кроме Михаила Григоренко. При этом из СКА были вызваны, например, резервисты Александр Самонов и Кирилл Марченко. В контексте невызова Кузьменко и общих принципов формирования состава это выглядит как ответ тренерскому штабу петербуржцев, мол, посмотрите, каких талантов вы маринуете. А мы их олимпийскими чемпионами сделаем.

Не секрет, что фанаты в российском спорте «московскоориентированные». Если они не поддерживают местные клубы, то с большой вероятностью будут болеть за кого-то из Москвы. И когда в сборной было больше питерского влияния, Северную столицу ругали за протекционизм. Однако в те годы СКА обладал сильнейшим составом в лиге и шёл в лидерах. Сейчас состав ЦСКА никак нельзя назвать сильнейшим, да и в чемпионате москвичи не идут на первом месте. Однако в среде фанатов нет громких возмущений, что в сборную тащат «по блату». Можно лишь представить, что было бы, будь состав сформирован таким же образом, но в пользу СКА.

Сборная России с большой вероятностью выиграет Олимпиаду в Пекине. Сейчас наш состав на порядок сильнее соперников. Но вот только заранее золото вешать на шею не стоит. В любой момент может случиться повторение финала Пхёнчхана-2018, но с менее удачным исходом. И если брать в сборную тех, кто ближе, а не тех, кто лучше, то вероятность этого неудачного исхода существенно повышается.