Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о решении фанатских объединений команды бойкотировать игры команды до отмены закона о введении паспорта болельщика (Fan ID).

«Клуб знает о позиции фанатских объединений. Разумеется, такая ситуация ничего, кроме расстройства, не вызывает. Болельщики «Спартака» – лучшие в России, их поддержка очень важна для команды«, – цитирует Зеленова «Чемпионат».

Глава пресс-службы «Спартака» понимает, что с помощью бойкота фанаты хотят привлечь внимание к проблеме введения паспорта болельщика в стране.

Напомним, 17 декабря Государственная Дума приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он начнет действовать с 1 июня 2022 года. Такая система использовалась в России на матчах Кубка конфедераций, чемпионата мира и чемпионата Европы.