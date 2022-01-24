Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев высказался о победе над американцем Максимом Кресси в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии.

Даниил выиграл матч со счетом 6:2, 7:6, 6:7, 7:5. Теннисисты находились на корте 3 часа 27 минут.

«Честно говоря, я согласен, что это был хороший матч. Но в его ходе я немного сошел с ума. Немного переборщил. Я хотел залезть в голову сопернику, чтобы он начал думать о том, что я говорю. Может быть, он допустил бы пару ошибок. Но самое главное, что я продолжал бороться«, – цитирует Медведева «Чемпионат».

В 1/4 финала Australian Open Даниил встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Ранее Медведев выиграл все три матча у противника.