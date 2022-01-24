В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что правила по борьбе с коронавирусом, которые будут действовать на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, изменены.

Теперь людей с положительным результатом ПЦР-теста будут изолировать в специальных помещениях. Они должны будут повести на карантине 10 и более дней, а затем получат право заселиться в ранее забронированные места проживания.

После возвращения с карантина человек будет считаться «имевшим блихкий контакт с зараженным». Если он сдаст отрицательные ПЦР-тесты в течение двух дней подряд, то на следующие семь дней получит статус «бывшего в близком контакте».

Период близкого контакта сократили с 14 до 7 дней. В это время лицо должно будет проходить тестирование два раза в день.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.