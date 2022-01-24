Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о победе российского теннисиста Даниила Медведева в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии с американцем Максимом Кресси.

Матч завершился победой Медведева со счетом 6:2, 7:6, 6:7, 7:5.

«Результат матча зависел о того, кто быстрее подсядет: либо Даня начнет хуже принимать, либо Кресси даст варианты на своей подаче. Если сравниваем с другими матчами Дани, то сегодняшний не выглядел зрелищно. Но на это есть причины. Хорошо, что Медведев выдержал нервотрепку и дожал его«, – цитирует Медведева «Чемпионат».

Действующим победителем Australian Open является сербский теннисист Новак Джокович. В этом году он не смог принять участие в турнире из-за проблем с визой.