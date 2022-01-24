Фанатские объединения «Ростова» объявили об отказе от оформления паспорта болельщика (Fan ID) и посещения спортивных соревнований, на которых он введен.

«Мы, активные фанаты «Ростсельмаша», единогласно приняли решение отказаться от оформления «паспорта болельщика» (Fan ID) и посещения спортивных мероприятий, на которых он будет введен. Мы считаем, что введение данной меры не будет способствовать повышению безопасности и комфорта для зрителей, а станет очередным инструментом для и так уже повсеместного и чрезмерного контроля«, – содержится в заявлении, опубликованном на странице фанатов «Вконтакте».

Болельщики заявили, что будут с командой до конца и продолжат поддерживать любимых футболистов всеми доступными способами.

«Ростов» сыграет первый матч после зимнего перерыва 27 февраля против «Крыльев Советов».