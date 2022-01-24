Виталий Норицын, личный тренер биатлонистки сборной России Кристины Резцовой считает, что спортсменка способна конкурировать с соперницами в любом состоянии.

Норицын заявил, что верит в чемпионские гены. Он знает случаи, когда у звездных родителей вырастали звездные дети. Тренер общается с людьми, которые этим занимаются. Они доказали, что наследственность в спорте есть. Напомним, Кристина – дочь известной лыжницы и биатлонистки Анфисы Резцовой.

«Приехав в Антхольц, мы начали делать определенную работу, подготовительную. Пропуск индивидуальной гонки с этим связан, чтобы потом спокойно перейти к снижению нагрузок в Пекине. Вижу, что даже в этом состоянии она конкурентоспособна«, – цитирует Норицына «Матч ТВ».

Кристина Резцова занимает тринадцатое место в общем зачете Кубка мира. Биатлонистка выступит на Олимпийских играх в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.