В Словакии продолжается чемпионат Европы по гандболу среди мужских команд. Сегодня, 25 января, сборная России сыграет с Германией. Матч пройдет на «Зимнем стадионе Ондрея Непелы» и начнется в 20:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча проведет телеканал «Матч ТВ».

Российские гандболисты проиграли два матча основного раунда. Сначала они уступили Швеции (23:29), а затем – Испании (25:26). Решающим стал матч с Польшей, который россияне сыграли вничью (29:29). Сборная России лишилась шансов на выход в финальную часть турнира.

Для выхода из группы россиянам нужно было занимать два первых места в турнирной таблице. На данный момент лидер рейтинга – Норвегия. На втором месте идет Швеция. Сборная России занимает четвертую строчку.