Накануне в СМИ появилась информация, что Владислав Третьяк скоро оставит пост главы Федерации хоккея России, который он занимал с 2006 года. На его место прочат другую легенду нашего хоккея – Павла Буре. Вспоминаем основные этапы карьеры прославленного хоккеиста.

Семья

Павел Буре и его младший брат Валерий родились в семье прославленного пловца, многократного призёра Олимпийских игр Владимира Буре. Их семья происходит из рода прославленного основателя часовой фирмы Павла Буре. Старший Буре унаследовал имя легендарного предка и не посрамил его.

ЦСКА и сборная СССР

Начал карьеру Буре в составе флагмана советского хоккея ЦСКА. В свой дебютный сезон во взрослом хоккее 18-летний Павел стал чемпионом СССР и одним из лучших бомбардиров команды.

Впрочем, это неудивительно – в 1989 году Буре стал чемпионом мира среди молодёжи и лучшим нападающим того турнира.

Уже год спустя форвард дебютировал уже в первой в сборной СССР и стал чемпионом мира уже среди взрослых.

«Ванкувер Кэнакс»

Незадолго до распада СССР Павел Буре уехал в НХЛ, где с ходу стал одним из лучших игроков. В дебютный сезон-1991/92 он получил «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку лиги), а год спустя стал лучшим снайпером НХЛ с фантастическими 60 голами. На следующий сезон он снова отличился 60 раз.

Как раз в годы выступления за «Ванкувер» Павел Буре получил прозвище «Русская ракета».

В 1994 году «Кэнакс» сенсационно дошли до финала Кубка Стэнли. Фанаты признавали, что их команду едва ли не в одиночку дотащил русский хоккеист. В решающей серии «Ванкувер» в напряжённой битве уступил «Рейнджерс» 3-4. Это был единственный финал Кубка Стэнли для Павла Буре.

Годы спустя в клубе будет изъят из обращения номер 10, под которым выступал Буре.

«Флорида Пантерз»

Перейдя во «Флориду» в 1998 году, Буре столкнулся с чередой травм. Свой первый сезон в составе «Пантерз» он почти не играл из-за травмы спины. Но вернувшись в строй, форвард снова подтвердил свой статус «Русской ракеты» и два года подряд выигрывал гонку снайперов с 58 и 59 голами.

Буре принял участие в шести Матчах звёзд НХЛ и вошёл в историю как один из самых успешных игроков лиги, хоть ни разу и не выиграл Кубок Стэнли. В 2017 году он был включён в список ста лучших хоккеистов в истории НХЛ, ранее вошёл в Залы хоккейной славы НХЛ и ИИХФ, а фанаты «Ванкувера» и «Флориды» в опросах 2014 года признали его лучшим хоккеистом в истории клубов.

«Нью-Йорк Рейнджерс»

Последние два года в НХЛ Буре провёл за «Рейнджерс», но это уже был не тот Буре. Форвард постоянно пропускал игры из-за травмы колена и за два года провёл за нью-йоркскую команду только 51 матч.

Сборная России

Из-за переезда в НХЛ Павел Буре мог приезжать в сборную лишь изредка и далеко не всегда его приезд означал успех для нашей команды. Но в 1998 году именно он стал главной звездой Олимпиады в Нагано. Получив капитанскую нашивку, Буре оправдал её в полной мере. Самым ярким моментом для него стал полуфинал с Финляндией. Россия победила 7:4, а Буре-старший забросил пять шайб.

К сожалению, Россия проиграла финал Олимпиады-1998 Чехии 0:1, и Буре остался с серебром.

Четыре года спустя он снова играл на Олимпийских играх, и россияне завоевали бронзу. Олимпийского золота Буре так и не завоевал. Но две медали – тоже достойный результат.

Чего нельзя сказать о выступлении сборной России на домашнем чемпионате мира-2000. Турнир проходил в Санкт-Петербурге, Буре в первый и единственный раз смог приехать на ЧМ, и это было фиаско. Россия с россыпью звёзд НХЛ заняла позорное 11-е место, проиграв по ходу турнира таким «монстрам», как Латвия и Белоруссия.

В том же 2000 году состоялся прощальный матч Вячеслава Фетисова. Буре тоже принял в нём участие, и по ходу игры именно ему Фетисов передал статус капитана сборной.

После завершения карьеры

Официально карьеру игрока Буре завершил в 2005 году, но на лёд не выходил уже с 2003-го, поиграв всего до 32 лет.

В 2006-м легендарный хоккеист был назначен генеральным менеджером олимпийской сборной России. Его задачей было вернуть в команду бывших партнёров по звену Александра Могильного и Сергея Фёдорова. С задачей Буре не справился и после Игр-2006 оставил должность.

В конце 2011 года была основана Ночная хоккейная лига – любительский турнир, в котором принимает участие в том числе президент России Владимир Путин. Буре входит в правление лиги.

В октябре 2016 года произошло важное событие: Павел Буре отказался от гражданства США. Два года спустя он вошёл в «Putin team» — движение в поддержку Владимира Путина в ходе президентской кампании-2018.

Полноценное возвращение Буре в большой хоккей состоялось в сентябре 2021 года – прославленный хоккеист вошёл в совет ИИХФ.

Судя по последним высказываниям и по данным инсайдеров, Третьяка отправят на заслуженную пенсию – прославленному вратарю в апреле исполнится 70 лет. И на его должность придёт 51-летний Буре.