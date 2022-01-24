Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен заразился коронавирусом. Специалист отвечает за подготовку спринтеров в команде. Об этом сообщает пресс-служба национальной федерации.

«Мы вчера была в шоке. Кроме того, нам жутко жаль Арильда, оказавшегося в такой ситуации«, – заявил менеджер команды Эспен Бьервиг.

Наставник дистанционной группы сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум также отправился на самоизоляцию. Он общался с Монсеном на тренировочных сборах в Италии.

ПЦР-тесты спортсменов показали отрицательный результат.

На данный момент лыжники сборной Норвегии готовятся к Олимпийским играм в Пекине. Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Первой гонкой для лыжников станет скиатлон.