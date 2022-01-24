Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассказала, зачем российская фигуристка Александра Трусова вставляет по пять четверных прыжков в программу.

«Вообще-то, это арифметика. Если Трусова хочет выигрывать у Валиевой, у которой в произвольной программе четыре элемента ультра-си, значит ей надо ставить пять элементов ультра-си. Она не говорит, а доказывает делом«, – заявила Бестемьянова в программе «Фетисов».

На прошедшем в Таллине чемпионате Европы Александра Трусова завоевала бронзу. Первое место заняла Камила Валиева, серебряным призером соревнований стала Анна Щербакова. Все фигуристки тренируются в группе Этери Тутберидзе.

Спортсменки попали в основной состав сборной России на Олимпиаду в Пекине. Она состоится с 4 по 20 февраля 2022 года.