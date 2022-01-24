Сразу нескольким категориям граждан России с 1 февраля снизят пенсии из-за ряда обстоятельств, утверждает «ФедералПресс» со ссылкой на юриста Ирину Сивакову. Это касается тех, кто получает пенсию по потере кормильца.

Однако произойдёт это только в том случае, если выплату человек переназначат пенсию с учётом обращения другого иждивенца.

«Например, в прошлом году за такой пенсией в фонд обратилась вдова, а в январе за выплатой пришла уже дочь умершего, — пояснила Сивакова. — В таком случае вдове размер выплаты уже сократят вдвое с учетом новых обстоятельств».

Также пенсия может снизиться у достигших пенсионного возраста инвалидов. В этом случае человек будет переведён на страховую пенсию по старости, которая может быть ниже.

Также уменьшение пенсий возможно тем, кто переезжает из северного региона: если у человека нет необходимого стажа или если он выезжает из района с высоким местным коэффициентом.

Напомним, что ранее стало известно об индексации пенсий выше инфляции. Она составит 8,6% и будет выплачиваться уже с февраля (за январь).