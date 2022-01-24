Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал новость об объявлении бойкотов матчей фанатами из-за введения Fan ID.

«Я не совсем изучил этот вопрос. Но поддерживаю комментатора Геннадия Орлова, который считает, что эта мера сократит количество болельщиков на трибунах. Это нам не нужно. Так что я против всего этого», – цитирует Боярского Legalbet.

Известный болельщик считает, что новая ограничительная мера усложняет жизнь любителям футбола.

Боярский заявил, что объявлять бойкоты – дело болельщиков. Он не связан ни с одним из объединений фанатов. Ему проще принимать решение.

Fan ID будет введен в РПЛ летом 2022 года.

Российская Премьер-Лига вернется после зимней паузы 26 февраля 2022. Пока на матчи можно попасть без Fan ID.