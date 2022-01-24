Фигуристка из Санкт-Петербурга Елизавета Туктамышева рассказала своим подписчикам рецепт идеального выходного дня, сообщает «Петербургский дневник».

По словам чемпионки мира и Европы-2022, в выходной нужно принять горячий душ, нанести увлажняющую маску и посмотреть мультфильм «Как приручить дракона». Причём последний пункт в списке «самый важный».

25-летняя Туктамышева поедет на Олимпиаду в Пекине в качестве запасной. Она может заменить одну из трёх основных фигуристок — Камилу Валиеву, Анну Щербакову и Александру Трусову.

Помимо золотых медалей ЧМ и ЧЕ-2015, Туктамышева в сезоне-2014/15 выиграла финал «Гран-при», а в прошлом году завоевала серебро чемпионата мира и выиграла командный ЧМ.