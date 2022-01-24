В Голландии продолжается чемпионат Европы по мини-футболу. Сегодня, 25 января, сборная России сыграет с Хорватией в рамках группового этапа турнира.

Матч начнется в 19:30 по московскому времени. Прямую трансляцию соревнований проведет телеканал «Матч ТВ».

Россияне без труда выиграли первый матч на турнире у Словакии со счетом 7:1. Сборная Хорватии также начала выступление на чемпионате Европы с победы. Хорваты обыграли Польшу со счетом 1:3.

Для выхода в дальнейшую стадию турнира россиянам нужно занять первые два места в турнирной таблице. На данный момент национальная команда лидирует в рейтинге с тремя очками. Хорватия занимает вторую строчку (3 очка), проигрывая сборной России по разнице забитых мячей.