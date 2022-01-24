Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала смехотворными прогнозы экспертом о том, что россияне легко завоюют четыре золотые медали на Играх в Пекине и оценила вероятность предвзаятости судей на соревнованиях.

«Татьяна Анатольевна Тарасова нам всегда говорила: «Будьте на две головы выше – не посмеют». Вот так и надо действовать, потому что, к сожалению, всякие такие разговоры, что мы легко можем завоевать четыре золотые медали, мне кажутся смехотворными«, – заявила Бестемьянова в программе «Фетисов».

Олимпийская чемпионка добавила, что сборная России может выиграть в женском одиночном катании, если Камила Валиева откатает программы без ошибок. В остальных видах могут возникнуть проблемы.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.