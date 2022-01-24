Российский тренер Александр Тарханов высказался о решении болельщиков «Спартака» бойкотировать матчи красно-белых.

Тарханов считает, что надо решать проблему с болельщиками. Они должны ходить на стадионы.

Специалист вспомнил, как делал Fan ID для прохода на матчи чемпиона Европы в России. Он не считает процедуру сложной. С другой стороны, Тарханов знает, что на крупных стадионах есть система, по которой можно отследить нарушителя правил и без паспорта болельщика.

«Что касается этого закона, если все фанаты объединятся, они могут добиться отмены Fan ID. Но, повторюсь, считаю, что это не такая проблема, чтобы обращать на нее внимание», – цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Напомним, сегодня, 24 января, фанаты «Спартака» выступили с заявлением по поводу бойкотов матчей команды.