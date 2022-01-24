Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказала свое мнение относительно проведения командного турнира перед личными соревнованиями на Олимпийских играх.

Бестемьянова вспомнила Юлию Липницкую, которая отлично откаталась в Сочи в командном турнире и не смогла собраться на индивидуальный. Экс-фигуристка считает это трагедией.

«Командный турнир, который проводится перед личным, это бред. Почему бы не провести его после? Потому что кто-то выложился, а кто-то нет. Это нечестная конкуренция», — заявила Бестемьянова в программе «Фетисов».

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Командные соревнования начнутся 4 февраля. Личные – 8 февраля.