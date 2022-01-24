Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко высказался о возможном назначении Андрея Шевченко главным тренером сборной Польши.

«Маловероятно, что Шевченко возглавит Польшу, на то есть несколько причин. Во-первых, его контракт с «Дженоа продолжает действовать. Во-вторых, принимать Польшу накануне игры с достаточно сильной сборной России – риск«, – цитирует Калиниченко «Metaratings».

Экс-футболист считает, что Шевченко не выгодно отказываться от контракта с итальянским клубом. По нему специалист получает порядка двух миллионов евро. Руководство польской сборной предлагает 1,1-1,5 млн.

По мнению Калиниченко, вероятность назначения Шевченко на пост главного тренера сборной крайне мала. Она равна максимум 20 процентам.

Сборная России сыграет с Польшей 24 марта 2022 года.